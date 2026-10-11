Capturan a "La Patrona", supuesta MS, en Puerto Cortés

Puerto Cortés. Una mujer de 44 años, identificada por las autoridades como presunta integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue detenida durante un operativo policial en la colonia Marejada, en Puerto Cortés, departamento de Cortés. La sospechosa fue identificada como Naly Johana Paz Martínez, conocida con el alias de "La Patrona". Según el informe policial, es originaria de La Lima y residía en la zona donde se ejecutó el arresto.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), quienes realizaron labores de saturación en el sector. Las investigaciones de la Daet señalan que la mujer presuntamente cumplía funciones de "ranflera" dentro de la estructura criminal y se encargaba de suministrar drogas a distintos puntos de distribución ubicados en barrios y colonias de la zona norte del país.

El expediente policial indica que Paz Martínez tendría aproximadamente cinco años de vinculación con la MS-13. Además, registra una detención previa realizada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en junio de 2025, cuando fue requerida por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse