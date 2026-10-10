Capturan a alias “La China” por presunta estafa agravada en El Progreso, Yoro ​​​​

El Progreso, Honduras. Una mujer identificada como Ericka Elizabeth Oquelí Figueroa, de 29 años, conocida con el alias de “La China”, fue detenida por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) por suponerla responsable del delito de estafa agravada en perjuicio de un ciudadano.
La operación policial se llevó a cabo en el barrio Montevideo, en El Progreso, Yoro, luego de que los investigadores realizaran diversas diligencias para localizar a la sospechosa y ejecutar una orden de captura pendiente en su contra.
De acuerdo con el informe policial, la orden judicial fue emitida el 16 de junio de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, por su presunta participación en el delito antes mencionado.
La detención estuvo a cargo de funcionarios policiales asignados a la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal ( UMIC -11), quienes dieron cumplimiento al requerimiento judicial tras ubicar a la mujer en esa zona de la ciudad.
Tras su arresto, Oquelí Figueroa deberá ser puesta a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente.
La DPI reiteró que continúa desarrollando labores de investigación y ejecutando órdenes judiciales pendientes, como parte de las acciones encaminadas a combatir los delitos y garantizar el cumplimiento de la ley.