Caen "Termita" y "Ternero", supuestos MS, en los bajos de Choloma

Choloma, Cortés. Dos jóvenes de 18 y 19 años, señalados por la Policía como integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), fueron detenidos durante un operativo desarrollado en la aldea Monterrey, en Choloma, Cortés. La acción estuvo a cargo de agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) y otros agentes policiales asignados a esa región.

Uno de los arrestados fue identificado como Milton Javier Alvarado Orellana, conocido con el alias de "Termita", de 19 años. Según los registros policiales, nació en Florida, Copán, y reside en la aldea La Danta, en Choloma. Las autoridades le atribuyen el rango de "compa" dentro de la organización y una permanencia de aproximadamente tres años en sus filas. El segundo detenido es Noe Alexander Bautista Membreño, alias "Ternero", de 18 años, originario y residente de la zona donde se efectuó el procedimiento. De acuerdo con la información proporcionada por los cuerpos de seguridad, tendría la categoría de "paisa firme" y llevaría dos años vinculado a la estructura criminal.