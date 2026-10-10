Caen "Termita" y "Ternero", supuestos MS, en los bajos de Choloma

Choloma, Cortés. Dos jóvenes de 18 y 19 años, señalados por la Policía como integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), fueron detenidos durante un operativo desarrollado en la aldea Monterrey, en Choloma, Cortés.
La acción estuvo a cargo de agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) y otros agentes policiales asignados a esa región.
Uno de los arrestados fue identificado como Milton Javier Alvarado Orellana, conocido con el alias de "Termita", de 19 años. Según los registros policiales, nació en Florida, Copán, y reside en la aldea La Danta, en Choloma. Las autoridades le atribuyen el rango de "compa" dentro de la organización y una permanencia de aproximadamente tres años en sus filas.
El segundo detenido es Noe Alexander Bautista Membreño, alias "Ternero", de 18 años, originario y residente de la zona donde se efectuó el procedimiento. De acuerdo con la información proporcionada por los cuerpos de seguridad, tendría la categoría de "paisa firme" y llevaría dos años vinculado a la estructura criminal.
Durante la intervención, los agentes reportaron que ambos jóvenes tenían tatuajes relacionados con la MS-13. También decomisaron una motocicleta y dos teléfonos celulares, dispositivos que serán sometidos a análisis para determinar si contienen información de interés para el caso.
Los dos sospechosos fueron remitidos a las autoridades competentes para que respondan por su presunta participación en el delito de asociación terrorista.