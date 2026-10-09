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Autoridades encuentran caleta oculta con supuesta droga en Langue, Valle

Autoridades localizaron un barril oculto con supuestas sustancias ilícitas en una zona boscosa de Langue, Valle, durante un operativo

Autoridades encuentran caleta oculta con supuesta droga en Langue, Valle

Langue, Honduras. Los agentes antidrogas localizaron un barril que contenía supuesta droga en una zona boscosa del barrio Nuevo, específicamente en el sector conocido como El Basurero, en el municipio de Langue, departamento de Valle.

El recipiente contenía supuesta marihuana y piedra crack, según la información proporcionada por las autoridades. En la operación participaron equipos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), con el apoyo de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).

El hallazgo se produjo tras trabajos de vigilancia y seguimiento, como parte de las acciones orientadas a combatir las actividades vinculadas con el narcotráfico.

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De acuerdo con las autoridades, el escondido estaría presuntamente relacionado con la estructura criminal Mara Salvatrucha ( MS-13 ). Sin embargo, las investigaciones deberán determinar la procedencia de las sustancias decomisadas y establecer si existe una conexión con dicha organización.

Hasta el momento, los cuerpos de seguridad no han precisado la cantidad de supuesta droga encontrada ni han informado sobre posibles detenciones durante el procedimiento.

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Las diligencias continúan en coordinación con la Fiscalía Regional de Choluteca, mientras las autoridades realizan las verificaciones correspondientes para esclarecer el caso.

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Redacción La Prensa
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