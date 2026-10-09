Encuentran cadáver de un hombre en una cuneta en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en una cuneta del sector 3 de la colonia Villa Cristina, en la capital hondureña, luego de que varios menores que jugaban fútbol en las cercanías descubrieran sus restos.

Según los reportes preliminares, los niños se encontraban jugando cuando el balón cayó dentro de la cuneta. Al acercarse para recuperarlo, se percataron de la presencia del cadáver y alertaron a los vecinos del sector.

Tras recibir el aviso, habitantes de la colonia solicitaron la presencia de las autoridades para atender la situación y verificar lo ocurrido.