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Encuentran cadáver de un hombre en una cuneta en Tegucigalpa

El cuerpo fue descubierto por menores que jugaban fútbol en el sector 3 de la colonia Villa Cristina, en Tegucigalpa; las autoridades investigan el caso

Encuentran cadáver de un hombre en una cuneta en Tegucigalpa

Autoridades policiales llegaron a la colonia Villa Cristina, en Tegucigalpa, tras el hallazgo del cadáver de un hombre en una cuneta del sector 3.

Tegucigalpa, Honduras. El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en una cuneta del sector 3 de la colonia Villa Cristina, en la capital hondureña, luego de que varios menores que jugaban fútbol en las cercanías descubrieran sus restos.

Según los reportes preliminares, los niños se encontraban jugando cuando el balón cayó dentro de la cuneta. Al acercarse para recuperarlo, se percataron de la presencia del cadáver y alertaron a los vecinos del sector.

Tras recibir el aviso, habitantes de la colonia solicitaron la presencia de las autoridades para atender la situación y verificar lo ocurrido.

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Agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y de la Policía Nacional llegaron al lugar y confirmaron el hallazgo del cuerpo de una persona del sexo masculino.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido establecida públicamente. Tampoco se han esclarecido las circunstancias en las que perdió la vida ni las posibles causas del hecho.

Las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el suceso y establecer si existe responsabilidad de terceros.

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Redacción La Prensa
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