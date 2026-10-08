Capturan a supuesto integrante de la MS-13 en posesión de presuntas drogas en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Un hombre señalado como presunto integrante de la estructura criminal MS-13 fue detenido por agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en la colonia Dependencia, en Tegucigalpa, durante un operativo de vigilancia y seguimiento.

De acuerdo con la información proporcionada por las Fuerzas Armadas de Honduras, durante la intervención los uniformados encontraron en poder del sospechoso varias sustancias que se presumen son drogas, distribuidas en diferentes envoltorios.

Entre lo decomisado figuran seis paquetes con polvo blanco, supuesta cocaína; 18 envoltorios con una sustancia sólida de color blanco, presunto crack, y siete paquetes con hierba seca, que se presume corresponden a marihuana.