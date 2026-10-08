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Capturan a supuesto integrante de la MS-13 en posesión de presuntas drogas en Tegucigalpa

Un presunto integrante de la MS-13 fue detenido en la colonia Dependencia, en Tegucigalpa, donde las autoridades decomisaron varias sustancias ilícitas

Capturan a supuesto integrante de la MS-13 en posesión de presuntas drogas en Tegucigalpa

Arrestan a presunto integrante de la MS-13 durante operativo antidrogas en Tegucigalpa.

Tegucigalpa, Honduras. Un hombre señalado como presunto integrante de la estructura criminal MS-13 fue detenido por agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en la colonia Dependencia, en Tegucigalpa, durante un operativo de vigilancia y seguimiento.

De acuerdo con la información proporcionada por las Fuerzas Armadas de Honduras, durante la intervención los uniformados encontraron en poder del sospechoso varias sustancias que se presumen son drogas, distribuidas en diferentes envoltorios.

Entre lo decomisado figuran seis paquetes con polvo blanco, supuesta cocaína; 18 envoltorios con una sustancia sólida de color blanco, presunto crack, y siete paquetes con hierba seca, que se presume corresponden a marihuana.

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Asimismo, los agentes reportaron el decomiso de 300 lempiras en efectivo, dinero que quedó registrado como parte de los indicios encontrados durante el procedimiento policial.

Tras su captura, el sospechoso fue trasladado a la Unidad Receptora de Detenidos de la PMOP, en Tegucigalpa, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.

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Redacción La Prensa
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