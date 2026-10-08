Bomberos rescatan a dos menores tras caer de moto acuática en Puerto Cortés

Puerto Cortés. Dos menores de edad fueron rescatados por elementos del Cuerpo de Bomberos luego de caer al agua mientras se encontraban en una moto acuática en el sector del barrio Cienaguita, en Puerto Cortés.

De acuerdo con el reporte de los socorristas, el personal se encontraba realizando labores de prevención, seguridad y primeros auxilios en la zona cuando se registró el incidente.

Los bomberos actuaron oportunamente y lograron sacar del agua a ambos menores, evitando que la situación tuviera consecuencias más graves.