  1. Inicio
  2. · Sucesos

Bomberos rescatan a dos menores tras caer de moto acuática en Puerto Cortés

Elementos del Cuerpo de Bomberos rescataron a dos menores que cayeron al agua mientras se movilizaban en una moto acuática en el sector de Cienaguita, Puerto Cortés

Bomberos rescatan a dos menores tras caer de moto acuática en Puerto Cortés

Los dos menores fueron rescatados por el Cuerpo de Bomberos en aguas de Puerto Cortés y posteriormente entregados a sus familiares.

Puerto Cortés. Dos menores de edad fueron rescatados por elementos del Cuerpo de Bomberos luego de caer al agua mientras se encontraban en una moto acuática en el sector del barrio Cienaguita, en Puerto Cortés.

De acuerdo con el reporte de los socorristas, el personal se encontraba realizando labores de prevención, seguridad y primeros auxilios en la zona cuando se registró el incidente.

Los bomberos actuaron oportunamente y lograron sacar del agua a ambos menores, evitando que la situación tuviera consecuencias más graves.

Cae "El Chele", presunto miembro de la MS-13 por asociación terrorista en Tocoa

Durante la intervención, los rescatistas observaron que los menores no portaban chalecos salvavidas al momento de caer al agua, una situación que representa un riesgo durante las actividades acuáticas.

Tras ser rescatados, ambos fueron entregados a sus familiares. Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las medidas de seguridad y utilizar el equipo de protección correspondiente para prevenir accidentes en el agua.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias