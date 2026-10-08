Matan a balazos a hombre dentro de la casa de su suegro en Tocoa

Tocoa, Colón. Un hombre identificado como Haziel Pineda, de 30 años, fue asesinado a balazos este jueves dentro de la vivienda de su suegro, ubicada en la comunidad de Ceibita, municipio de Tocoa, departamento de Colón.
De acuerdo con el reporte preliminar, Pineda se encontraba dentro del inmueble cuando varios hombres armados llegaron al lugar y comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones.
Las heridas provocadas por los impactos de bala le causaron la muerte en el mismo sitio. Tras cometer el ataque, los agresores habrían abandonado la zona, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas capturadas por este crimen.
Elementos de la Policía Nacional se trasladaron hasta la comunidad luego de recibir la alerta sobre el hecho y procedieron a acordonar la escena para preservar posibles evidencias que contribuyan a la investigación.
El caso permanece bajo investigación, mientras se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que Pineda perdió la vida dentro de la vivienda donde se encontraba de visita.