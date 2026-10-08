  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a balazos a hombre dentro de la casa de su suegro en Tocoa

La víctima, identificada como Haziel Pineda, de 30 años, fue atacada a balazos dentro de la vivienda de su suegro en la comunidad de Ceibita.

Matan a balazos a hombre dentro de la casa de su suegro en Tocoa

La Policía Nacional acordonó la escena donde un hombre fue asesinado a balazos dentro de la vivienda de su suegro en Tocoa, Colón.

Tocoa, Colón. Un hombre identificado como Haziel Pineda, de 30 años, fue asesinado a balazos este jueves dentro de la vivienda de su suegro, ubicada en la comunidad de Ceibita, municipio de Tocoa, departamento de Colón.

De acuerdo con el reporte preliminar, Pineda se encontraba dentro del inmueble cuando varios hombres armados llegaron al lugar y comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones.

Las heridas provocadas por los impactos de bala le causaron la muerte en el mismo sitio. Tras cometer el ataque, los agresores habrían abandonado la zona, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas capturadas por este crimen.

A prisión envían a “Plasma”, “Andino” y “Ratoncita”, presuntos miembros de la Pandilla 18

Elementos de la Policía Nacional se trasladaron hasta la comunidad luego de recibir la alerta sobre el hecho y procedieron a acordonar la escena para preservar posibles evidencias que contribuyan a la investigación.

El caso permanece bajo investigación, mientras se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que Pineda perdió la vida dentro de la vivienda donde se encontraba de visita.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias