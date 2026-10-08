Era una falsa alarma: suspenden búsqueda de cuatro personas en Lago de Yojoa

Cortés, Honduras. Las autoridades declararon como una falsa alarma el reporte sobre cuatro personas que supuestamente habían desaparecido en el Lago de Yojoa luego de salir en una lancha y no regresar a tierra. El teniente Ramírez, del Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz de Yojoa, confirmó que las labores de búsqueda fueron suspendidas después de realizar varios recorridos durante la mañana y la tarde de este miércoles sin encontrar a las personas ni recibir información que permitiera confirmar la emergencia. “Pues declaramos como falsa alarma, ya que se estuvo buscando tanto en la mañana como toda la tarde”, explicó el teniente Ramírez durante una entrevista.

El oficial detalló que se realizaron dos recorridos, uno por parte del Cuerpo de Bomberos y otro de manera conjunta con otras instituciones que participaron en el operativo.

En las labores participaron equipos de emergencia y seguridad, entre ellos el Cuerpo de Bomberos, Copeco, la Policía Nacional, personal de investigación, la Fuerza Naval y la Cruz Roja, según explicó el oficial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Se hizo también con la ayuda de cada una de las personas aledañas de los locales, anduvieron haciendo los recorridos”, señaló Ramírez.

Advierten sobre llamadas falsas al 911

Tras concluir el operativo, el teniente Ramírez hizo un llamado a la población a utilizar de manera responsable el Sistema Nacional de Emergencias 911. “Es muy importante que cada una de las personas tenga esa conciencia de que si va a reportar, que sea algo real”, expresó. El funcionario explicó que atender una falsa alarma implica movilizar personal y recursos que podrían ser necesarios para atender una emergencia real. Ramírez indicó que las instituciones suspendieron las labores de búsqueda en el Lago de Yojoa y que únicamente regresarían al sector si se recibe un nuevo reporte relacionado con otra emergencia.

Asimismo, señaló que a los establecimientos ubicados en las zonas aledañas al lago se les brindaron recomendaciones y números telefónicos para reportar de inmediato cualquier emergencia.

¿Cómo surgió la alerta?

El reporte inicial fue recibido la tarde del martes por el 911, luego de que se alertara sobre una embarcación que habría salido desde un sector cercano a un hotel en el Lago de Yojoa y no había regresado. La información inicial señalaba que en la lancha viajaban tres hondureños y un ciudadano nicaragüense. Tras recibir la alerta, equipos del Cuerpo de Bomberos y de Copeco se desplazaron hacia distintos puntos del lago para localizar la embarcación y a sus ocupantes.