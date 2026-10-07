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Buscan a 4 desaparecidos en el Lago de Yojoa
Bomberos y Copeco buscan a tres hondureños y un nicaragüense desaparecidos tras salir en una lancha en el Lago de Yojoa
Redacción La Prensa
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Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 13:10
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