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Zonas sin luz el viernes 20 de noviembre; consulte la lista
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Sucesos
El Diablo usaría tecnología del Cártel de Jalisco para evadir a la Policía
Inteligencia policial investiga cómo procesan videos y audios atribuidos al prófugo hondureño.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 20 de noviembre de 2026 a las 11:11
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Redacción La Prensa
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