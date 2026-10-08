  1. Inicio
  2. · Sucesos

Un muerto y once heridos deja accidente entre bus y camión en El Progreso, Yoro

El impacto dejó sin vida al conductor del camión y heridos a pasajeros del bus con ruta Trujillo-Tegucigalpa

Un muerto y once heridos deja accidente entre bus y camión en El Progreso, Yoro

Camión y bus involucrados en el accidente de tránsito.

 Fotografía: cortesía

El Progreso, Yoro. Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves dejó sin vida a un conductor y heridos a once pasajeros en Guaymitas, El Progreso, Yoro.

La colisión entre un camión y un bus interurbano ocurrió en la carretera CA-13. El impacto frontal causó que la unidad de transporte con ruta Trujillo-Tegucigalpa (empresa Cotraipbal) se saliera de la vía.

Colapsan cuatro viviendas en la colonia La Laguna, Tegucigalpa

Al menos once pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia a centros asistenciales progreseños. En tanto, el conductor del camión perdió la vida en el lugar del accidente.

La víctima, según reportes en la zona, fue identificada como Jorge Zavala. Su cuerpo fue retirado de la cabina por bomberos, después de haber quedado atrapado entre el amasijo.

Mujer muere tras ser arrollada por un camión en San Pedro Sula

El tránsito en la zona es lento. Miles de turistas salen este día hacia destinos del país en el marco de la Semana Morazánica. No han sido determinadas las causas del accidente que dejó una víctima mortal en esa zona.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias