Un muerto y once heridos deja accidente entre bus y camión en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro. Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves dejó sin vida a un conductor y heridos a once pasajeros en Guaymitas, El Progreso, Yoro.
La colisión entre un camión y un bus interurbano ocurrió en la carretera CA-13. El impacto frontal causó que la unidad de transporte con ruta Trujillo-Tegucigalpa (empresa Cotraipbal) se saliera de la vía.
Al menos once pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia a centros asistenciales progreseños. En tanto, el conductor del camión perdió la vida en el lugar del accidente.
La víctima, según reportes en la zona, fue identificada como Jorge Zavala. Su cuerpo fue retirado de la cabina por bomberos, después de haber quedado atrapado entre el amasijo.
El tránsito en la zona es lento. Miles de turistas salen este día hacia destinos del país en el marco de la Semana Morazánica. No han sido determinadas las causas del accidente que dejó una víctima mortal en esa zona.