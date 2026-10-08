Un muerto y once heridos deja accidente entre bus y camión en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro. Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves dejó sin vida a un conductor y heridos a once pasajeros en Guaymitas, El Progreso, Yoro.

La colisión entre un camión y un bus interurbano ocurrió en la carretera CA-13. El impacto frontal causó que la unidad de transporte con ruta Trujillo-Tegucigalpa (empresa Cotraipbal) se saliera de la vía.