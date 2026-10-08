Al menos 40 personas iban en el bus accidentado en El Progreso: un muerto y menores heridos

De acuerdo con el reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos, entre las personas trasladadas al Hospital de El Progreso figuran Yohana Cardoza Erazo, de 3 años, y Ruth Suyapa Cardoza Erazo, de 9 años, además de Evelyn Escobar, de 17 años. También fueron atendidos Angélica María Erazo Castellanos, de 36 años; Pedro Elvir, de 42; Odely Mejía, de 48; y Nelson Alonso Rosales, de 43.