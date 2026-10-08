Al menos 40 personas iban en el bus accidentado en El Progreso: un muerto y menores heridos

Un muerto y al menos 15 personas heridas dejó un accidente de tránsito registrado la mañana de este jueves 8 de octubre en la carretera CA-13, a la altura de la aldea Guaymitas, en El Progreso, Yoro.
El subcomisario Erick López, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), informó que de manera preliminar se contabilizaban al menos entre 12 y 15 personas lesionadas y un hombre fallecido.
La víctima mortal fue identificada como Orlando Zavala Maldonado, de 50 años, quien se transportaba como acompañante en el camión involucrado en la colisión con un bus interurbano de la ruta Trujillo-Tegucigalpa.
El subcomisario López explicó que equipos policiales se desplazaron hasta los centros asistenciales para recopilar información sobre las personas heridas y determinar la cantidad e identidad de los afectados.
De acuerdo con el reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos, entre las personas trasladadas al Hospital de El Progreso figuran Yohana Cardoza Erazo, de 3 años, y Ruth Suyapa Cardoza Erazo, de 9 años, además de Evelyn Escobar, de 17 años. También fueron atendidos Angélica María Erazo Castellanos, de 36 años; Pedro Elvir, de 42; Odely Mejía, de 48; y Nelson Alonso Rosales, de 43.
Las autoridades indicaron que otras ocho personas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales mediante ambulancias del Sistema Nacional de Emergencias 911. Hasta el momento, estas personas no habían sido identificadas oficialmente.
Sobre las causas del accidente, el subcomisario López señaló que la investigación continúa a cargo del equipo correspondiente de la Policía. De manera preliminar, indicó que el conductor del autobús figura entre las personas que estarían relacionadas con el hecho.
El conductor del autobús quedó bajo custodia policial y, según el subcomisario López, sería puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de conducción temeraria. La responsabilidad definitiva deberá ser determinada por las autoridades competentes una vez concluya la investigación.
El funcionario detalló que en la unidad de transporte público se movilizaban aproximadamente entre 40 y 50 personas. Los heridos fueron auxiliados y trasladados por personal del Cuerpo de Bomberos y ambulancias del Sistema Nacional de Emergencias 911.
El accidente ocurrió en uno de los principales corredores utilizados por viajeros durante el Feriado Morazánico. Ante este contexto, López hizo un llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.
“Recuerde que se lleva a familias, lleva vidas y pues esta semana se trata de descansar, se trata de disfrutar”, expresó el subcomisario, quien insistió en la importancia de prevenir hechos que puedan provocar pérdidas humanas.
Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer las circunstancias de accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, se espera que las instituciones involucradas actualicen el número de personas afectadas y la condición de los lesionados.