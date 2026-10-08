Terminó su jornada y regresaba a casa: Orlando, la víctima mortal del accidente en El Progreso

Orlando Zavala Maldonado, de 50 años, había terminado su jornada laboral y regresaba a su casa en Santa María, Arizona, Atlántida, cuando murió en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves en la comunidad de Guaymitas, El Progreso, Yoro.
Zavala viajaba como copiloto en un camión de carga de encomiendas de la empresa Expreco, donde trabajó durante más de 20 años. La unidad se desplazaba por la carretera CA-13, que comunica El Progreso con Tela, cuando colisionó con el bus interurbano de la ruta Trujillo-Tegucigalpa.
El fuerte impacto dejó a Zavala atrapado dentro de la cabina del camión. Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron para liberar la estructura metálica y recuperar el cuerpo, mientras que posteriormente Medicina Forense realizó el levantamiento.
El capitán Pedro Barahona, del Cuerpo de Bomberos, informó que al llegar al lugar encontraron a varias personas heridas y al copiloto del camión sin signos vitales.
El accidente también dejó a decenas de personas afectadas. De manera preliminar, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) contabilizó 15 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas por el Cuerpo de Bomberos hacia los centros asistenciales más cercanos.
Entre los heridos trasladados al Hospital de El Progreso se encuentran Yohana Cardoza Erazo, de 3 años; Ruth Suyapa Cardoza Erazo, de 9 años; y Evelyn Escobar, de 17 años. También fueron atendidos Angélica María Erazo Castellanos, de 36 años; Pedro Elvir, de 42; Odely Mejía, de 48; y Nelson Alonso Rosales, de 43.
Las autoridades confirmaron que ninguno de los pasajeros del autobús murió en el accidente. Algunos de los lesionados presentaban fracturas y otras heridas, pero no se reportaban casos de alto riesgo, según la información preliminar proporcionada por los cuerpos de emergencia.
El subcomisionado Jairo Ramos, jefe de la DNVT en la zona noroccidental, señaló que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, el conductor del autobús habría perdido el control después de quedarse dormido al volante e invadir el carril contrario.
Según esta versión preliminar, la invasión del carril habría provocado la colisión contra el camión en el que se transportaba Zavala. El conductor del bus fue requerido por las autoridades y el caso continúa bajo investigación para establecer las responsabilidades correspondientes.
La familia de Orlando esperaba la entrega de su cuerpo en la morgue de San Pedro Sula para trasladarlo a Santa María, Arizona, Atlántida, donde será sepultado.
Alexander Zavala, hermano de Orlando, lo recordó como un hombre trabajador, alegre y bromista. Contó que era el mayor de ocho hermanos y que durante más de dos décadas laboró en la empresa Expreco.
“Era un hombre trabajador y alegre”, expresó con lamento Alexander, hermano de Orlando. Familiares esperan darle el último adiós en su comunidad de origen y que las autoridades esclarezcan las circunstancias del accidente ocurrido en Guaymitas.