San Pedro Sula, Honduras. Hoteles para mascotas, guarderías, adiestramiento canino, tratamientos veterinarios especializados, cuidados estéticos y espacios pet friendly forman parte de una oferta de servicios que ha ganado presencia en San Pedro Sula. Este crecimiento refleja que cada vez más personas consideran invertir en sus mascotas porque las consideran parte de la familia. Hace algunos años, las opciones para el cuidado de perros y gatos eran más limitadas. Ahora, además de alimentación y atención veterinaria, los propietarios buscan lugares donde puedan permanecer mientras trabajan o viajan, recibir entrenamiento, socializar y disfrutar de actividades recreativas. Este comportamiento también está relacionado con los cambios en las prioridades personales y las formas de construir vínculos afectivos. Algunas personas, entre ellas parejas y jóvenes, deciden postergar la maternidad y la paternidad o no tener hijos, y encuentran en sus mascotas una forma de compañía que también implica responsabilidades, aunque de distinta naturaleza.

El psicólogo Josué Rodríguez explica que algunas personas optan por tener mascotas porque las responsabilidades de criar a un hijo implican mayores exigencias de disciplina, atención y cuidado. "Muchas personas hoy en día saben lo que conlleva tener un hijo o una hija. Si bien es cierto, ambas conllevan responsabilidades, hay personas que prefieren cuidar una mascota que no les va a exigir a tal magnitud como un niño", explicó para Diario LA PRENSA. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

A esto se suma el vínculo emocional que desarrollan con ellos. Según Rodríguez, algunas personas encuentran en sus mascotas una compañía que perciben como incondicional, pues consideran que no serán juzgadas ni traicionadas por ellas, incluso cuando atraviesan momentos difíciles. El psicólogo también explica que la convivencia con perros o gatos puede contribuir a disminuir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Acariciarlos, jugar con ellos y recibir su afecto favorece respuestas relacionadas con el bienestar emocional. Esta conexión también puede llevar a los propietarios a invertir más mediante cuidados, comodidades y experiencias. Rodríguez relaciona este comportamiento con la proyección emocional, un proceso mediante el cual las personas imaginan cómo les gustaría ser tratadas si estuvieran en el lugar de sus mascotas.

"Digamos que muchas veces esa proyección es cómo me gustaría, si yo fuera mi mascota, que fuera el trato hacia mí. Cómo me gustaría sentirme yo en esa posición", explicó.

En consecuencia, esta mayor cercanía ha generado interés por servicios que contribuyan a su salud, comportamiento y calidad de vida. Así, el crecimiento de la oferta para mascotas no solo refleja una oportunidad de negocio, sino también un cambio en la manera en que las personas se vinculan con sus mascotas.

Hoteles y guarderías para evitar que permanezcan solas

Generando la necesidad de encontrar un lugar donde dejar a los animales durante las jornadas laborales, viajes u otras actividades. Esto ha impulsado la demanda de hoteles y guarderías. Espacios que ofrecen atención durante varias horas o estadías más prolongadas, con actividades de recreación y convivencia con otros animales.

Socorro Isabel Rendón, fundadora de Play Land Bark, explicó que la idea de crear su negocio surgió de su propia preocupación por dejar sola a su mascota. A partir de esa experiencia, decidió ofrecer un espacio que brindara tranquilidad a los propietarios y bienestar a los animales. Rendón indicó que antes de recibir a una mascota realizan una evaluación de su temperamento y edad para conocer sus características y adaptar la atención a sus necesidades. Entre los servicios que ofrecen están los juegos, el entrenamiento de obediencia básica y la socialización, además de cuidados para perros y gatos.

Blanca Méndez, fundadora de Happy Tails, señaló que cada vez más personas buscan lugares seguros donde sus mascotas puedan correr, jugar y convivir con otros perros. La empresaria explicó que, además de los parques, han incorporado servicios de guardería y hotel, así como grooming, atención veterinaria exprés y tienda para mascotas.

“Los peludos ya no son únicamente mascotas, son miembros de la familia”, expresó a Diario La Prensa, al describir cómo ha evolucionado la relación entre las personas y sus animales de compañía.

Esta cercanía también se manifiesta en actividades que antes no eran habituales, como celebrar cumpleaños, organizar reuniones y realizar sesiones fotográficas para los perros. Para el establecimiento, estas experiencias reflejan que las familias buscan incorporarlos en diferentes momentos de su vida. Méndez sostuvo que la demanda también está relacionada con una mayor inversión de las familias en alimentación de calidad, salud preventiva, recreación y experiencias. A su juicio, el bienestar emocional forma parte de la salud de los animales y requiere espacios donde puedan ejercitarse y compartir tiempo con sus propietarios.

Esta cercanía y pensamiento también se manifiestan en actividades que antes no eran habituales, como celebrar cumpleaños, organizar reuniones y realizar sesiones fotográficas para los perros. Por lo que estas experiencias reflejan que las familias buscan incorporarlos en diferentes momentos de su vida.

El adiestramiento también forma parte del cuidado

La educación canina es otro de los servicios que ha cobrado importancia dentro de esta oferta. Geovany Sarmiento, entrenador de la Escuela Canina y Criadero Sarmiento, con alrededor de 30 años de experiencia, señaló que en los últimos cinco años ha observado un auge de los servicios pet friendly. Según explicó, esta tendencia también ha despertado un mayor interés por el adiestramiento canino, especialmente para corregir comportamientos que pueden dificultar la convivencia de las mascotas en el hogar y los espacios públicos. “Las personas, por buscar compañía, han optado por tener mascotas”, expresó Sarmiento al referirse a uno de los cambios que, a su criterio, ha favorecido el crecimiento de esta actividad comercial.

Entre las conductas que requieren mayor atención, mencionó la agresividad relacionada con el miedo, la protección de alimentos y juguetes, así como la dificultad para aceptar visitas o relacionarse con otros perros. Según Sarmiento, estos comportamientos pueden prevenirse o corregirse mediante una educación que comience desde los primeros meses de vida.

“Lo importante siempre es invertir primero en educación y salud en el primer año de vida de la mascota”, aconsejó el entrenador, quien considera que la socialización temprana permite que los perros aprendan a relacionarse con niños, adultos y otros animales. A esta necesidad se suma la actividad física y recreativa. Sarmiento advirtió que permanecer encerrados durante períodos prolongados puede generar estrés y comportamientos destructivos, por lo que también necesitan salir, explorar y compartir con otros perros. Estas nuevas preocupaciones reflejan que los propietarios buscan algo más que tener una mascota en casa: procuran que tenga una convivencia adecuada y condiciones que favorezcan su bienestar

Más opciones para atender su salud y bienestar

La atención veterinaria también ha incorporado alternativas especializadas, como la rehabilitación y la acupuntura, que se utilizan como complemento de la medicina tradicional en determinados tratamientos. Ya que los familiares consideran no solo el estado físico, sino también las necesidades psicológicas y emocionales de las mascotas.

Adriana Vázquez Silva, médica veterinaria colombiana con varios años de ejercer en Honduras, afirmó que ha observado un cambio importante en el interés de las personas por el bienestar animal. Según explicó, los propietarios muestran mayor preocupación por prevenir enfermedades y realizar controles periódicos, en lugar de esperar a que sus mascotas presenten algún problema de salud.