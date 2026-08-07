Cuidar varias mascotas ayuda con la salud mental y mejora los hábitos diarios

Tener varios animales de compañía puede aportar beneficios tanto para los animales como para las personas: mejora la socialización y la actividad física, por ejemplo de perros y gatos, y se asocia con efectos físicos y emocionales que van desde menor estrés hasta mejoras en indicadores como la presión arterial y la frecuencia cardíaca de sus tutores, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH).
Por el lado de los animales de compañía, tener dos perros o dos gatos no solo se hacen compañía, también pueden mantenerse activos entre sí cuando sus cuidadores están trabajando, durmiendo o fuera de casa. Eso disminuye el aburrimiento y evita que permanezcan solos.
Por el lado de las personas, los efectos antiestrés de convivir con animales están comprobados por la ciencia. Interactuar con un perro puede disminuir el cortisol, la llamada hormona del estrés, y elevar la oxitocina, la hormona del apego, en humanos y animales.
Diversas investigaciones psicológicas señalan que convivir con varios animales contribuye a desarrollar mejores hábitos. Las personas que cuidan distintas mascotas establecen rutinas diarias para garantizar el bienestar de los animales a su cargo. Con el tiempo, quienes asumen estas responsabilidades tienden a mostrar mayor organización y responsabilidad y mejoran su calidad de vida.
La compañía de las mascotas también puede ayudar a las personas a atravesar la soledad y a lidiar con situaciones como el duelo, la depresión e incluso el trastorno por estrés postraumático, en el caso de los animales de servicio. A eso se suma un efecto social: salir a pasear con perros o gatos favorece las interacciones espontáneas con otras personas y convierte a los animales en un recurso para iniciar conversaciones.
No todos los beneficios se circunscriben a perros y gatos. Animales como aves, conejos o incluso peces pueden proporcionar compañía e influir positivamente en el estado de ánimo. Observar a estos animales puede alejar pensamientos negativos y contribuir a una sensación de calma.
Según la Fundación de Salud Mental del Reino Unido, cuidar de una mascota o varias puede ayudar a la salud mental de muchas maneras, entre ellas: Proporciona compañía. Las mascotas pueden brindar una sensación de seguridad y alguien con quien compartir el día. Cuidarlas puede ayudar a sentirse querido y necesario. Esto puede ser especialmente valioso para las personas mayores o aquellas que viven solas.
Reduce la ansiedad. La compañía de una mascota puede ayudar a aliviarla. Da estructura al día a día. Alimentar, ejercitar y cuidar al animal de compañía puede ayudar a mantener una rutina diaria, lo que permitirá sentirse más centrado y concentrado. Le dará un propósito al día y una sensación de logro.
Son útiles ante enfermedades crónicas como el Alzheimer y la demencia. Su presencia contribuye a reducir la angustia, la soledad y la depresión en personas diagnosticadas con estos trastornos, lo que repercute positivamente en su bienestar general. Ofrece apoyo social y emocional a los adultos mayores. Quienes conviven con animales experimentan menos estrés y soledad y perciben una mejor calidad de vida. Además, se observan menores niveles de depresión entre quienes desarrollan un vínculo estrecho con sus mascotas.
En fin, cualquier animalito que tengas en casa representa una gran responsabilidad, amor y respeto, pero ellos lo agradecen de la forma más hermosa.