Cuidar varias mascotas ayuda con la salud mental y mejora los hábitos diarios

La compañía de las mascotas también puede ayudar a las personas a atravesar la soledad y a lidiar con situaciones como el duelo, la depresión e incluso el trastorno por estrés postraumático, en el caso de los animales de servicio. A eso se suma un efecto social: salir a pasear con perros o gatos favorece las interacciones espontáneas con otras personas y convierte a los animales en un recurso para iniciar conversaciones.