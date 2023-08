Adiestramiento canino: diversión, obediencia, seguridad y habilidades

Maciel Valladares, experta en adiestramiento canino, explica que el primer aspecto fundamental es saber la diferencia entre educación canina y adiestramiento canino, ya que ambos conceptos encierran acciones complementarias, más no iguales.

Educar a un perro es una de las primeras tareas de los dueños cuando este entra a formar parte del hogar. Consiste en enseñarle pautas básicas que redundarán en positivo en la relación entre el can y sus dueños.

Educar a un perro es una de las primeras tareas de los dueños cuando este entra a formar parte del hogar. Consiste en enseñarle pautas básicas que redundarán en positivo en la relación entre el can y sus dueños.

La experta del centro para canes Oh my Dog, ubicado en barrio Medina, indica que el trabajo de adiestramiento en cachorros suele durar un mes, utilizando reforzamientos positivos, es decir premio y trabajo para lograr acciones básicas como sentarse, echarse, quedarse quietos y convivir con otros perros.

El adiestramiento es fundamental para garantizar una convivencia armoniosa entre humanos y perros. A través de técnicas de reforzamiento positivo y estimulación mental, podemos enseñarles no solo comandos básicos, sino también habilidades avanzadas.

El conocimiento enseñado con miedo y golpes no es factible, no dura mucho tiempo y desata conductas violentas en el perro, las cuales pueden ser un peligro para la familia y los vecinos.

Es necesario identificar las recompensas que más motivan a su perro, ya sea mediante premios, juegos o elogios. La experta recomienda utilizar como premio trocitos de algún alimento que no coma todos los días, tales como hot dog o pollo.

También es de suma importancia la coherencia y la paciencia en el proceso de entrenamiento, ya que el perro puede confundirse, sentir miedo si usted se muestra enojado y esto no es favorable.

Hay que respetar las necesidades natas de los perros, darles su espacio y no humanizarlos porque esto genera apego y ansiedad en ellos.

" Hay que respetar las necesidades natas de los perros, darles su espacio y no humanizarlos porque esto genera apego y ansiedad en ellos. "

Esta estrategia fomenta comportamientos positivos y corrige aquellos no deseados, por ejemplo, evitar que su can haga popó en la cerámica o que orine los muebles, que toque la basura, que se salga al abrir el portón, etc.

TAMBIÉN: Cinco lugares “pet friendly” para disfrutar en San Pedro Sula

OBEDIENCIA DEPORTIVA

Esta también es conocida como PH, PT, GP1, GP2 Y GP3, incluye no solamente obediencia, sino también rastro, protección y habilidades deportivas en un nivel más alto, con mayor exigencia.

Esta disciplina tarda más tiempo y se requiere que el perro vaya en nivel “focus”, es decir, su atención debe estar directa hacia arriba, viendo a su líder y caminando en línea recta para poder hacer cambios de velocidades, giros y posiciones.

OH MY DOG - CENTRO PARA CANES

Servicios: Hotel canino, socialización canina, day care, rehab canino, paseos caninos y adiestramiento canino

Dirección: Barrio Medina 16 y 17 calle, 6 avenida, bulevar Juan Pablo a la par de Polaris

Teléfono: 8846-0390 / 8807-4249

Redes sociales: Facebook - Oh My Dog / Instagram - @omdhn