Elvin Escobar salió a comprar bebidas y terminó muerto a balazos en Copán

Florida, Copán. Un hombre identificado como Elvin Escobar Contreras, de 31 años, fue asesinado a balazos la mañana de este viernes en el barrio San Juan, ubicado en el casco urbano de Florida, Copán.

De acuerdo con la información preliminar, Escobar Contreras presuntamente se dirigía a comprar bebidas alcohólicas cuando fue interceptado por sujetos desconocidos.

Los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole heridas que le causaron la muerte en el lugar, según los datos iniciales del hecho.