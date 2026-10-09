Elvin Escobar salió a comprar bebidas y terminó muerto a balazos en Copán

Florida, Copán. Un hombre identificado como Elvin Escobar Contreras, de 31 años, fue asesinado a balazos la mañana de este viernes en el barrio San Juan, ubicado en el casco urbano de Florida, Copán.
De acuerdo con la información preliminar, Escobar Contreras presuntamente se dirigía a comprar bebidas alcohólicas cuando fue interceptado por sujetos desconocidos.
Los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole heridas que le causaron la muerte en el lugar, según los datos iniciales del hecho.
Tras cometer el crimen, los responsables huyeron con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se haya informado sobre su identidad o paradero.
La víctima era originaria de San Antonio y residía en el barrio El Alto, en el municipio de Florida, Copán, según la información proporcionada.
El asesinato causó preocupación entre los habitantes de la zona, donde se registró el ataque durante las primeras horas de este viernes.
Hasta el momento, se desconocen los motivos del crimen y las autoridades no han confirmado la captura de personas vinculadas con el caso.
Las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del asesinato e identificar a los responsables.