A La Tolva envían a alias El Yerri, presunto miembro de la MS-13 en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés. El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ordenó prisión preventiva contra Yoser Aly Bautista Menjívar, conocido con el alias de “El Yerri”, señalado como integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13). De acuerdo con un comunicado oficial de las autoridades, el imputado fue enviado al Centro Penitenciario de Máxima Seguridad La Tolva, ubicado en Morocelí, El Paraíso, donde permanecerá recluido mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El encausado enfrenta cargos por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y asociación terrorista, por supuestos delitos en perjuicio de la salud pública, la seguridad interior y el Estado de Honduras.

Lo capturaron en Lomas del Carmen

Según el informe oficial, la detención de Bautista Menjívar se produjo el pasado 1 de octubre durante una serie de patrullajes de saturación ejecutados por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en la colonia Lomas del Carmen, en San Pedro Sula. Las investigaciones policiales señalan que alias “El Yerri” presuntamente cumplía funciones como distribuidor de drogas y gatillero dentro de la estructura criminal, con el rango conocido como “Traca”, vinculado a la venta de estupefacientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Durante el operativo, los agentes decomisaron una pistola calibre .40, tres cargadores, 32 cartuchos y aproximadamente 10 libras de marihuana que, según las autoridades, estaban preparadas para su comercialización. Asimismo, en la intervención se incautaron dos teléfonos celulares y una motocicleta, objetos que quedaron bajo las diligencias correspondientes.

Permanecerá recluido mientras avanza el proceso

El comunicado detalla que, tras analizar los elementos de prueba presentados por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y los agentes de la Daet, el órgano jurisdiccional resolvió dictar auto de formal procesamiento y aplicar la medida cautelar de prisión preventiva. Con esta determinación, el imputado deberá permanecer en La Tolva mientras continúan las actuaciones judiciales relacionadas con los delitos que se le atribuyen.