Un taxi y una ruta de escape: las pistas tras el crimen del catedrático de la Unah en Comayagua

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron este domingo a un hombre de 24 años, sospechoso del homicidio del catedrático universitario José Ángel Gonzáles García, de 56 años, en Comayagua, zona central de Honduras.
La detención se ejecutó en la colonia 21 de Abril, en el municipio de Comayagua, como parte de las diligencias investigativas por la muerte violenta del docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), asignado al Centro Universitario Regional del Centro (CURC).
Uno de los elementos que forman parte de la investigación son las grabaciones de las cámaras de seguridad del sistema 911, que habrían registrado el taxi en el que el sospechoso presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la ruta que siguió después de abandonar el inmueble.
De acuerdo con las imágenes, el vehículo se dio a la fuga alrededor de las 2:11 de la madrugada. Este registro podría contribuir a reconstruir los movimientos del sospechoso antes y después del crimen, así como a establecer el recorrido que realizó tras salir de la vivienda.
Las cámaras de seguridad habrían permitido documentar parte de la ruta de escape y ubicar un taxi sin placa de circulación, identificado con el número 542.
Las primeras pesquisas apuntan a que el sospechoso habría ingresado a la vivienda del catedrático entre la 1:30 y las 2:00 de la madrugada del sábado 11 de octubre. Posteriormente, habría salido del inmueble con varios aparatos electrónicos.
Durante el procedimiento de captura, los agentes decomisaron un celular y un taxi, que presuntamente estarían vinculados con el hecho violento.
El homicidio de José Ángel Gonzáles García se registró en la colonia Lomas del Río, en la ciudad de Comayagua. El docente y periodista fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda, según los reportes preliminares.
El cuerpo fue descubierto por familiares de la víctima, quienes alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido. Hasta el momento, las circunstancias exactas en las que se produjo el crimen no han sido esclarecidas públicamente.
Los reportes preliminares señalan que el profesional del periodismo habría sido atacado con un cuchillo.
José Ángel se desempeñaba como catedrático en el Departamento de Humanidades y Artes de la Unah, en el Centro Universitario Regional del Centro, en Comayagua. Su muerte generó consternación entre miembros de la comunidad universitaria.
Tras conocerse la noticia, varios estudiantes recurrieron a las redes sociales para expresar sus condolencias y recordar la labor del docente durante su formación académica.
"Era un excelente docente, se ganó el cielo, licenciado", expresó una de sus alumnas en una publicación en Facebook.
Con la captura del sospechoso, el análisis de las grabaciones del sistema 911 y el decomiso del teléfono celular y del taxi, las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento del homicidio.