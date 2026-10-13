Matan a balazos a una mujer en la aldea El Tarral, Bonito Oriental

Colón. Una mujer murió tras ser atacada por sujetos desconocidos la tarde de ayer lunes en la aldea El Tarral, una comunidad perteneciente a la jurisdicción del municipio de Bonito Oriental, en el departamento de Colón.

La víctima fue identificada preliminarmente como Brenda Mercedes Deras, de aproximadamente 45 años de edad, cuyo cuerpo sin vida presentaba múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con los datos preliminares, la mujer era originaria del municipio de Santa Rosa de Copán, aunque residía en la región donde ocurrió el crimen.

Pese a la rápida movilización de los vecinos y los llamados a los cuerpos de socorro, nada se pudo hacer para salvarle la vida a la víctima.