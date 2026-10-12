MP solicita cadena perpetua para tres imputados por el asesinato de universitario en La Ceiba

Tegucigalpa, Honduras . El Ministerio Público (MP) solicitó la pena de prisión a perpetuidad y la inhabilitación absoluta para tres jóvenes declarados culpables del secuestro agravado de Anders Xavier Arriola García, cuyo cadáver fue localizado enterrado en las cercanías de una playa de La Ceiba, Atlántida.
La petición fue presentada durante la audiencia de individualización de la pena por la Sección Contra el Delito de Secuestro y Operaciones Especiales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).
Los condenados son Manuel Enrique Peralta Everett, Brayan Alberto Ruiz Duarte y Dimitry Ángel Rafael Oliva Cerritos . En el mismo proceso también fue vinculado Otho Jeremías Wood Wood. Según la información proporcionada, los cuatro permanecen recluidos en el centro penal de Támara, en Francisco Morazán.
Las diligencias realizadas por la Unidad Nacional Antisecuestros de la Dirección Policial de Investigaciones ( DPI ) se establecieron que el secuestro ocurrió el 3 de septiembre de 2024. La víctima habría permanecido privada de su libertad en la colonia Sitraleyde, en La Ceiba.
El requerimiento fiscal contra los cuatro implicados fue presentado el 11 de septiembre de 2024, ocho días después del hecho, tras las capturas ejecutadas por las autoridades policiales.
Posteriormente, las autoridades iniciaron la búsqueda de la víctima. El cadáver fue localizado y exhumado en la aldea Cuyamel, en La Ceiba, en un sector cercano a la playa.
La solicitud de la Fiscalía busca que se imponga a los tres declarados culpables la pena de prisión a perpetuidad, además de la inhabilitación absoluta.