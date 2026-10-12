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Hallan el cuerpo de Sofía Díaz tras accidente de lancha en el embalse de El Cajón, Yoro

Tras varios días de búsqueda, rescatistas encontraron el cuerpo de Sofía Díaz en el embalse de El Cajón, en Victoria, Yoro.

Hallan el cuerpo de Sofía Díaz tras accidente de lancha en el embalse de El Cajón, Yoro
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Tras varios días de búsqueda, este lunes fue encontrado el cuerpo sin vida de Sofía Díaz en el sector de El Cajón, en el municipio de Victoria, departamento de Yoro, luego de que desapareciera tras el vuelco de una lancha en el embalse.

 Foto: cortesía
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De acuerdo con la información preliminar, la mujer habría perdido la vida por sumersión el pasado sábado 10 de octubre, cuando ocurrió el accidente en las inmediaciones de Las Guaras y la Isla del Limón.

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En la embarcación viajaban siete personas cuando ocurrió el percance. Según los reportes, cinco de los ocupantes lograron sobrevivir y se encuentran estables.
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Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Sofía Díaz y Remigia Guerrero. Según los reportes iniciales, Sofía habría muerto por sumersión, mientras que Remigia presuntamente sufrió un infarto al presenciar la emergencia que enfrentaba su familiar.
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Desde el accidente, familiares y allegados permanecieron pendientes de las labores de rescate en el embalse. La búsqueda estuvo a cargo de personal de rescate acuático del Cuerpo de Bomberos, en coordinación con la Fuerza Naval y otras instituciones.
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En las operaciones participaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz de Yojoa, con el apoyo de sus compañeros de Siguatepeque. Los equipos trabajaron en la zona para localizar el cuerpo de Sofía.
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Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente las causas que provocaron el vuelco de la lancha. Entre las hipótesis preliminares figura una posible falla mecánica, aunque esta versión deberá ser confirmada mediante las investigaciones correspondientes.
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El conductor de la embarcación relató que el incidente ocurrió de manera repentina. Según su testimonio, la lancha "se le fue de un solo y sintió que algo la jalaba hacia abajo", una experiencia que calificó como "inexplicable".
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El lanchero también aseguró que el accidente ocurrió en un sector donde permanece sumergido el antiguo cementerio de una comunidad que quedó bajo las aguas tras la construcción de la represa. Sin embargo, este relato corresponde a su experiencia personal.
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El hallazgo de Sofía Díaz pone fin a varios días de incertidumbre para sus familiares, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido en el embalse de El Cajón.

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