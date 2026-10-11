Comerciante guatemalteco es encontrado muerto en carretera de Intibucá

Un comerciante de nacionalidad guatemalteca fue encontrado sin vida en el kilómetro 13 de la carretera del sector de El Cerrón, en el municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.
La víctima fue identificada como Aníbal Ismael Sontay Chun, de 33 años, originario de San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán, Guatemala, según la información proporcionada sobre el caso.
De acuerdo con los datos disponibles, Aníbal Sontay Chun era originario de la aldea Pachuchub y era hijo de don Eustaquio Sontay, también residente de esa comunidad guatemalteca.
El cuerpo del comerciante fue localizado a un costado de la carretera que conduce hacia el sector fronterizo de Intibucá, específicamente en la zona conocida como El Cerrón, donde las autoridades realizaron el procedimiento correspondiente para el levantamiento médico-legal.
Según la información preliminar, el hombre presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo. Esta situación generó dudas sobre las circunstancias de su muerte, ya que inicialmente no se pudo establecer si fue víctima de un hecho violento o de un accidente de tránsito.
Una de las hipótesis que se maneja es que el comerciante pudo haber sido atropellado después de descender de su unidad de transporte. Sin embargo, esta posibilidad no ha sido confirmada por las autoridades.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el guatemalteco se desplazaba en un vehículo que transportaba productos plásticos destinados al comercio.
Durante las primeras diligencias, las autoridades también consideraron la posibilidad de que el cuerpo hubiera sido arrastrado, debido a las lesiones que presentaba. No obstante, todavía no existe una conclusión oficial que permita determinar cómo ocurrieron los hechos.
Como parte del procedimiento, el cuerpo fue trasladado a Tegucigalpa para practicarle la autopsia correspondiente.
Hasta el momento, las circunstancias del fallecimiento de Aníbal Ismael Sontay Chun continúan bajo investigación.