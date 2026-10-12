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Capturan a “El Astuto”, supuesto integrante de la Pandilla 18, tras enfrentamiento armado en Comayagüela

Un presunto miembro de la Pandilla 18 fue detenido tras un enfrentamiento armado con policías en la colonia Calpules, en Comayagüela

Capturan a “El Astuto”, supuesto integrante de la Pandilla 18, tras enfrentamiento armado en Comayagüela

El detenido fue identificado como Oliver Alexander Hawkings Omier, de 36 años.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras. Un presunto integrante de la Pandilla 18, conocido con el alias de “El Astuto”, fue detenido durante un operativo policial en la colonia Calpules, en Comayagüela, tras un enfrentamiento armado con agentes policiales.

La detención fue realizada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) y de la Unidad Metropolitana de Prevención No. 3 (UMEP-3).

El detenido fue identificado como Oliver Alexander Hawkings Omier, de 36 años, quien, según información policial, tendría el rango de “Homie” dentro de esa estructura criminal.

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De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso habría disparado contra los uniformados para evitar su captura, por lo que los agentes repelieron el ataque durante la intervención.

Tras el enfrentamiento, alias “El Astuto” fue trasladado al Hospital Escuela, donde permanece estable y bajo atención médica, según la información proporcionada por las autoridades.

Durante el procedimiento, los agentes decomisaron una pistola marca Girsan, color café, calibre de 9 milímetros, con su respectivo cargador y 19 cartuchos sin percutir.

Antecedentes y proceso legal

Según los registros policiales, el sospechoso registra cinco detenciones por escándalo en la vía pública, asociación ilícita, portación ilegal de armas y posesión de drogas.

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Las autoridades lo señalan como presunto integrante de la Pandilla 18, contra la que mantienen labores de inteligencia, investigación y operaciones territoriales para identificar y capturar a sus miembros, así como prevenir hechos violentos y otras actividades delictivas.

El detenido será remitido a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) para continuar con el proceso legal correspondiente por su presunta responsabilidad en los delitos de asociaciones terroristas, homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, según el informe policial.

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Redacción La Prensa
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