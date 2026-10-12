Capturan a “El Astuto”, supuesto integrante de la Pandilla 18, tras enfrentamiento armado en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras. Un presunto integrante de la Pandilla 18, conocido con el alias de “El Astuto”, fue detenido durante un operativo policial en la colonia Calpules, en Comayagüela, tras un enfrentamiento armado con agentes policiales. La detención fue realizada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) y de la Unidad Metropolitana de Prevención No. 3 (UMEP-3). El detenido fue identificado como Oliver Alexander Hawkings Omier, de 36 años, quien, según información policial, tendría el rango de “Homie” dentro de esa estructura criminal.

De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso habría disparado contra los uniformados para evitar su captura, por lo que los agentes repelieron el ataque durante la intervención. Tras el enfrentamiento, alias “El Astuto” fue trasladado al Hospital Escuela, donde permanece estable y bajo atención médica, según la información proporcionada por las autoridades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante el procedimiento, los agentes decomisaron una pistola marca Girsan, color café, calibre de 9 milímetros, con su respectivo cargador y 19 cartuchos sin percutir.

Antecedentes y proceso legal

Según los registros policiales, el sospechoso registra cinco detenciones por escándalo en la vía pública, asociación ilícita, portación ilegal de armas y posesión de drogas.