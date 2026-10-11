Hallan el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un autobús en Cofradía, Cortés

Cofradía, Honduras. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en el interior de un autobús tipo rapidito que permanecía estacionado desde hace aproximadamente tres días en la colonia Brisas de Occidente Tres, en el sector de Cofradía, Cortés.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como William Rondón, conocido popularmente como “Frijolito”, quien presuntamente trabajaba en la unidad de transporte que cubría la ruta entre El Monte Grande y San Pedro Sula.

Según testimonios de personas que transitaban por la zona, el vehículo llevaba varios días en el mismo lugar, lo que llamó la atención de los vecinos. Algunos manifestaron haber percibido olores desagradables y observado moscas alrededor de la unidad.