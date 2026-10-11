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Hallan el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un autobús en Cofradía, Cortés

Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre dentro de un autobús que llevaba aproximadamente tres días estacionado en Cofradía, Cortés

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un autobús en Cofradía, Cortés

De manera preliminar, la víctima fue identificada como William Rondón.

 Foto: Cortesía

Cofradía, Honduras. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en el interior de un autobús tipo rapidito que permanecía estacionado desde hace aproximadamente tres días en la colonia Brisas de Occidente Tres, en el sector de Cofradía, Cortés.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como William Rondón, conocido popularmente como “Frijolito”, quien presuntamente trabajaba en la unidad de transporte que cubría la ruta entre El Monte Grande y San Pedro Sula.

Según testimonios de personas que transitaban por la zona, el vehículo llevaba varios días en el mismo lugar, lo que llamó la atención de los vecinos. Algunos manifestaron haber percibido olores desagradables y observado moscas alrededor de la unidad.

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Al inspeccionar el autobús, las autoridades encontraron el cadáver en avanzado estado de descomposición​​​​, lo que hace presumir que el hombre llevaba varios días sin vida dentro del vehículo.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y si hubo participación de otras personas. Las autoridades correspondientes investigarán el caso para determinar la causa de muerte y esclarecer lo sucedido.

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El hallazgo ha generado preocupación entre los habitantes del sector, mientras se espera que los procedimientos forenses permitan establecer las causas de su muerte.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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