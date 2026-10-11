Capturan a presunto integrante de la MS-13 con 244 envoltorios de supuesta droga en Naco

Naco, Honduras. Un hombre de 42 años fue detenido por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) durante un operativo de vigilancia realizado en la aldea de Naco, Cortés, luego de que las autoridades le encontraran varios envoltorios con supuestas sustancias ilícitas.

La acción fue ejecutada por efectivos del Sexto Batallón de la Policía Militar del Orden Público, quienes desarrollaban patrullajes motorizados en la zona como parte de las operaciones de seguridad.

Según el informe preliminar, durante la intervención los uniformados decomisaron 244 envoltorios que contenían presuntas drogas. Del total, 236 serían de crack, mientras que los ocho restantes contenían un polvo blanco que se presume cocaína.