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Precios de los combustibles durante la Semana Morazánica 2026
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Sucesos
Así encontraron el cuerpo de Jack López en una cloaca de Tegucigalpa
El cuerpo del joven Jack Isaí López Castro, de 23 años, fue encontrado dentro de cloaca en Tegucigalpa. Días después, la DPI capturó a un sospechoso en la residencial San José de la Vega
Redacción La Prensa
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Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 15:10
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Redacción La Prensa
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