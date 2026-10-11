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Así encontraron el cuerpo de Jack López en una cloaca de Tegucigalpa

El cuerpo del joven Jack Isaí López Castro, de 23 años, fue encontrado dentro de cloaca en Tegucigalpa. Días después, la DPI capturó a un sospechoso en la residencial San José de la Vega

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