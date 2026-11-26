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El Diablo ofrece un trato a la Policía
El cabecilla del Cartel del Diablo publicó un nuevo audio en el que lanza graves acusaciones contra la Policía y ofrece una salida a su persecución en Yoro
Redacción La Prensa
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Publicado: 26 de noviembre de 2026 a las 10:11
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