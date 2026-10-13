  1. Inicio
  2. · Sucesos

Madre y su hija de tres años mueren atropelladas en la carretera CA-5, en Comayagua

El accidente ocurrió en la comunidad de El Porvenir, Comayagua, cuando ambas regresaban de realizar compras

Tegucigalpa, Honduras. Una mujer y su hija de tres años perdieron la vida la noche del lunes 12 de octubre tras ser atropelladas por un vehículo tipo pick-up en la carretera CA-5, a la altura de la comunidad de El Porvenir, en el departamento de Comayagua.

La víctima adulta fue identificada como Roxana Paola Cortés. Según información preliminar, ambas regresaban de realizar compras cuando fueron embestidas por un automotor de color negro.

Matan a balazos a una mujer en la aldea El Tarral, Bonito Oriental

El fuerte impacto provocó la muerte de madre e hija en el lugar. Personas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.

Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron hasta el sitio para iniciar las investigaciones y establecer cómo ocurrió el accidente, así como las posibles responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias exactas del atropellamiento.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias