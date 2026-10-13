Madre y su hija de tres años mueren atropelladas en la carretera CA-5, en Comayagua

Tegucigalpa, Honduras. Una mujer y su hija de tres años perdieron la vida la noche del lunes 12 de octubre tras ser atropelladas por un vehículo tipo pick-up en la carretera CA-5, a la altura de la comunidad de El Porvenir, en el departamento de Comayagua.

La víctima adulta fue identificada como Roxana Paola Cortés. Según información preliminar, ambas regresaban de realizar compras cuando fueron embestidas por un automotor de color negro.