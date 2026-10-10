Seis personas heridas deja accidente en la carretera CA-5, a la altura de Amarateca

Tegucigalpa, Honduras. Seis personas, entre ellas tres adultos y tres menores de edad, resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado este sábado 10 de octubre en la carretera CA-5, a la altura del sector de Amarateca, en el Distrito Central.

De acuerdo con la información preliminar, el percance involucró a dos vehículos y movilizó a miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras, quienes acudieron al lugar para auxiliar a los afectados.

Debido al impacto, algunas personas quedaron atrapadas en el interior de los automotores, por lo que los socorristas realizaron labores de rescate y les brindaron atención prehospitalaria antes de trasladarlas a un centro asistencial.