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Seis personas heridas deja accidente en la carretera CA-5, a la altura de Amarateca

Seis personas, incluidos tres menores de edad, resultaron heridas tras la colisión de dos vehículos en la carretera CA-5, a la altura de Amarateca

Seis personas heridas deja accidente en la carretera CA-5, a la altura de Amarateca

Los afectados fueron rescatados y trasladados a un centro asistencial, mientras las autoridades investigan las causas del accidente.

Tegucigalpa, Honduras. Seis personas, entre ellas tres adultos y tres menores de edad, resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado este sábado 10 de octubre en la carretera CA-5, a la altura del sector de Amarateca, en el Distrito Central.

De acuerdo con la información preliminar, el percance involucró a dos vehículos y movilizó a miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras, quienes acudieron al lugar para auxiliar a los afectados.

Debido al impacto, algunas personas quedaron atrapadas en el interior de los automotores, por lo que los socorristas realizaron labores de rescate y les brindaron atención prehospitalaria antes de trasladarlas a un centro asistencial.

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Durante la atención de la emergencia, los equipos de rescate también efectuaron labores de limpieza en la carretera debido al derrame de combustible y aceite sobre el pavimento, con el propósito de prevenir otros incidentes.

Asimismo, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se presentaron en la zona para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del accidente.

Según los reportes preliminares, pese a la gravedad de la colisión, no se registraron víctimas mortales.

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Redacción La Prensa
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