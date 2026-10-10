Detienen a tres hombres por transportar dos venados cola blanca sin vida en Juticalpa

Juticalpa, Honduras. Tres hombres fueron detenidos por su presunta vinculación con la caza de fauna silvestre protegida, luego de ser detenidos cuando trasladaban dos venados cola blanca sin vida en Juticalpa, departamento de Olancho.
La detención se realizó en la aldea El Bijao, en el municipio de Juticalpa, durante un operativo ejecutado por agentes de la Unidad Departamental de Policía número 15 ( UDEP -15). Los sospechosos, de 30, 37 y 65 años, fueron requeridos para investigar su presunta participación en el hecho.
Durante la inspección del vehículo en el que se transportaban, los policías encontraron dos armas de fuego: una escopeta y un rifle, además de municiones sin utilizar. También decomisaron los cuerpos de los dos venados y el automóvil en el que fueron trasladados.
Tras el procedimiento, los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público, donde se realizarán las diligencias correspondientes para determinar su responsabilidad legal en los hechos que se les atribuyen.
Infracciones ambientales
La caza de especies protegidas representa una amenaza para la biodiversidad, ya que puede afectar el equilibrio de los ecosistemas y la conservación de la fauna silvestre.
En Honduras, estas prácticas pueden acarrear sanciones conforme a la legislación ambiental vigente, dependiendo de las características de la infracción y de las disposiciones aplicables.
Según el artículo 97 de la normativa ambiental, citado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, las infracciones administrativas pueden sancionarse con multas de entre 1,000 y un millón de lempiras, dependiendo de la gravedad de la falta.
Estas sanciones buscan contribuir al cumplimiento de las disposiciones ambientales y la protección de los recursos naturales del país.