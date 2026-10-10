Detienen a tres hombres por transportar dos venados cola blanca sin vida en Juticalpa

Juticalpa, Honduras. Tres hombres fueron detenidos por su presunta vinculación con la caza de fauna silvestre protegida, luego de ser detenidos cuando trasladaban dos venados cola blanca sin vida en Juticalpa, departamento de Olancho.

La detención se realizó en la aldea El Bijao, en el municipio de Juticalpa, durante un operativo ejecutado por agentes de la Unidad Departamental de Policía número 15 ( UDEP -15). Los sospechosos, de 30, 37 y 65 años, fueron requeridos para investigar su presunta participación en el hecho.

Durante la inspección del vehículo en el que se transportaban, los policías encontraron dos armas de fuego: una escopeta y un rifle, además de municiones sin utilizar. También decomisaron los cuerpos de los dos venados y el automóvil en el que fueron trasladados.