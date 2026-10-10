Doña Concepción Alemán fue asesinada cuando regresaba de la iglesia en El Paraíso

El Paraíso. Una mujer de 75 años, identificada como Concepción Alemán, perdió la vida de forma violenta a manos de sujetos armados en la aldea Las Casitas, en el departamento de El Paraíso.

De acuerdo con la información preliminar, la adulta mayor regresaba de una reunión con hermanos de la iglesia y se dirigía hacia su vivienda cuando fue atacada por hombres armados.

El hecho ha causado consternación entre los habitantes de la zona, debido a las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la mujer.