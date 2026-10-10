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Doña Concepción Alemán fue asesinada cuando regresaba de la iglesia en El Paraíso

Doña Concepción Alemán fue atacada por sujetos armados cuando regresaba de una reunión con hermanos de la iglesia y se dirigía a su vivienda en la aldea Las Casitas

Doña Concepción Alemán fue asesinada cuando regresaba de la iglesia en El Paraíso

Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los responsables.

El Paraíso. Una mujer de 75 años, identificada como Concepción Alemán, perdió la vida de forma violenta a manos de sujetos armados en la aldea Las Casitas, en el departamento de El Paraíso.

De acuerdo con la información preliminar, la adulta mayor regresaba de una reunión con hermanos de la iglesia y se dirigía hacia su vivienda cuando fue atacada por hombres armados.

El hecho ha causado consternación entre los habitantes de la zona, debido a las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la mujer.

Hallan cuerpo embolsado en un solar baldío de la colonia Miramontes en Tegucigalpa

Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad y el paradero de los responsables.

Se espera que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables de este hecho violento.

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Redacción La Prensa
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