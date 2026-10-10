Hallan muerto al periodista y catedrático de la Unah José Ángel González

José Ángel Gonzáles García, periodista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), fue encontrado sin vida este sábado en la colonia Lomas del Río, en la ciudad de Comayagua, zona central de Honduras.
Según los reportes preliminares, el profesional del Periodismo habría sido atacado con un cuchillo en el interior de su vivienda. Hasta el momento, las circunstancias en las que ocurrió el hecho no han sido esclarecidas por las autoridades.
El cuerpo de Gonzáles García fue encontrado por sus familiares, quienes alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido. El hallazgo generó preocupación y tristeza entre quienes lo conocían.
José Ángel se desempeñaba en Comayagua como catedrático en el Departamento de Humanidades y Artes de la Unah, en el Centro Universitario Regional del Centro (Curc).
Tras conocerse la noticia, las muestras de pesar comenzaron a multiplicarse, especialmente entre sus alumnos, quienes recurrieron a las redes sociales para expresar sus condolencias y recordar el trato que recibieron de su maestro durante su formación académica.
"Era un excelente docente, se ganó el cielo, licenciado", expresó una de sus alumnas en una publicación en Facebook. Otros estudiantes también lo recordaron como un "hombre de buen corazón".
Por su parte, las autoridades de la Unah, campus Comayagua, emitieron un acuerdo de duelo institucional en el que lamentaron profundamente el fallecimiento del licenciado y reconocieron su responsabilidad, compromiso y calidad humana durante su desempeño como docente.
En el pronunciamiento, la institución decretó tres días de duelo institucional, sin suspensión de las labores académicas ni administrativas. Asimismo, anunció que el estandarte institucional permanecerá izado a media asta como señal de respeto y solidaridad ante la pérdida del profesional.
Mientras tanto, las autoridades no han brindado detalles sobre la identidad de las personas que podrían estar involucradas en el crimen.
La muerte de José Ángel Gonzáles García deja un profundo pesar entre sus seres queridos y la comunidad universitaria de Comayagua, donde será recordado por su vocación docente y el cariño expresado por sus estudiantes.