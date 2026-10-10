Hallan cuerpo embolsado en un solar baldío de la colonia Miramontes en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. El cadáver de un hombre fue encontrado dentro de bolsas plásticas en un terreno baldío de la colonia Miramontes, en Tegucigalpa, durante la madrugada de este sábado 10 de octubre.

De acuerdo con información preliminar, varias personas que se transportaban en un vehículo llegaron al sector y habrían dejado el cuerpo en un predio cubierto de maleza, a la orilla de una calle.

El hallazgo fue reportado por ciudadanos que alertaron al Sistema Nacional de Emergencias 911. Tras recibir la notificación, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar y acordonaron el área para preservar posibles evidencias.