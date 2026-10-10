Hallan cuerpo embolsado en un solar baldío de la colonia Miramontes en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. El cadáver de un hombre fue encontrado dentro de bolsas plásticas en un terreno baldío de la colonia Miramontes, en Tegucigalpa, durante la madrugada de este sábado 10 de octubre.
De acuerdo con información preliminar, varias personas que se transportaban en un vehículo llegaron al sector y habrían dejado el cuerpo en un predio cubierto de maleza, a la orilla de una calle.
El hallazgo fue reportado por ciudadanos que alertaron al Sistema Nacional de Emergencias 911. Tras recibir la notificación, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar y acordonaron el área para preservar posibles evidencias.
Personal de Medicina Forense, el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver, que posteriormente fue trasladado a la morgue para practicarle la autopsia.
La víctima no pudo ser identificada en el lugar, ya que no portaba documentos personales. Las autoridades prevén recurrir a análisis de huellas dactilares y otras pruebas de laboratorio para establecer su identidad.
Por su parte, los investigadores trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho, determinar las causas de muerte e identificar a las personas que habrían abandonado el cuerpo en el terreno baldío. Hasta el momento, no se han informado capturas relacionadas con el caso.