Hallan sin vida a un hombre debajo de un puente en Cofradía, Cortés

Cofradía, Honduras. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado debajo de un puente en el sector de La Plancha, en Cofradía, departamento de Cortés. El hallazgo generó la movilización de las autoridades policiales, que acudieron a la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.
La víctima fue identificada como Jorge de Jesús Fuentes López, quien fue encontrado tendido sobre el suelo y vestía una camisa negra y un short del mismo color.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas de su muerte ni las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
Tras recibir el reporte, agentes de la Policía Nacional se presentaron en el lugar para acordonar el área y recopilar información que contribuya a esclarecer lo sucedido. Asimismo, realizaron las primeras diligencias para documentar los detalles del caso.
Durante la inspección de la escena, se encontró una chimba y una bicicleta a un costado del cuerpo. Ambos objetos quedaron registrados como parte de las diligencias realizadas en el lugar.
Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver para trasladarlo y continuar con los procedimientos legales correspondientes.
Hasta ahora, se desconoce la causa de la muerte y si existen personas involucradas en el hecho, por lo que las investigaciones continúan.