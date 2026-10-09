Hallan sin vida a un hombre debajo de un puente en Cofradía, Cortés

Cofradía, Honduras. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado debajo de un puente en el sector de La Plancha, en Cofradía, departamento de Cortés. El hallazgo generó la movilización de las autoridades policiales, que acudieron a la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.

La víctima fue identificada como Jorge de Jesús Fuentes López, quien fue encontrado tendido sobre el suelo y vestía una camisa negra y un short del mismo color.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas de su muerte ni las circunstancias en las que ocurrió el hecho.