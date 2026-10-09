  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan sin vida a un hombre debajo de un puente en Cofradía, Cortés

La víctima fue identificada como Jorge de Jesús Fuentes López. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el hecho

Hallan sin vida a un hombre debajo de un puente en Cofradía, Cortés

La víctima fue identificada como Jorge de Jesús Fuentes López.

Cofradía, Honduras. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado debajo de un puente en el sector de La Plancha, en Cofradía, departamento de Cortés. El hallazgo generó la movilización de las autoridades policiales, que acudieron a la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.

La víctima fue identificada como Jorge de Jesús Fuentes López, quien fue encontrado tendido sobre el suelo y vestía una camisa negra y un short del mismo color.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas de su muerte ni las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Encuentran cadáver de un hombre en una cuneta en Tegucigalpa

Tras recibir el reporte, agentes de la Policía Nacional se presentaron en el lugar para acordonar el área y recopilar información que contribuya a esclarecer lo sucedido. Asimismo, realizaron las primeras diligencias para documentar los detalles del caso.

Durante la inspección de la escena, se encontró una chimba y una bicicleta a un costado del cuerpo. Ambos objetos quedaron registrados como parte de las diligencias realizadas en el lugar.

Indicios encontrados en la escena del crimen.

Indicios encontrados en la escena del crimen.

 (Foto: Cortesía)

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver para trasladarlo y continuar con los procedimientos legales correspondientes.

Elvin Escobar salió a comprar bebidas y terminó muerto a balazos en Copán

Hasta ahora, se desconoce la causa de la muerte y si existen personas involucradas en el hecho, por lo que las investigaciones continúan.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias