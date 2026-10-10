Muere exaspirante a diputado y "amigo entrañable" de Salvador Nasralla tras accidente en TGU

Willfredo García Godoy, excandidato a diputado por el Partido Liberal de Honduras (PLH), de 34 años, falleció la mañana de este sábado 10 de octubre en el Hospital Escuela tras sufrir un accidente de tránsito en el anillo periférico de Tegucigalpa.
El percance ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, a la altura de la colonia Loarque, al sur de la capital, donde el turismo gris que conducía García Godoy colisionó contra un microbús.
De acuerdo con los reportes preliminares, el carro habría circulado en contravía antes de impactar contra la otra unidad. Las circunstancias exactas del accidente están pendientes de esclarecerse por parte de las autoridades competentes.
Tras la colisión, equipos de emergencia auxiliaron al conductor del turismo, quien sufrió múltiples lesiones debido a la fuerza del impacto. Posteriormente, fue trasladado de emergencia al Hospital Escuela, en Tegucigalpa.
Pese a los esfuerzos del personal médico, García Godoy falleció minutos después en el área de reanimación del principal centro asistencial del país, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.
Según información atribuida al Hospital Escuela, el excandidato habría presentado un alto nivel de alcohol en la sangre. Sin embargo, corresponderá a las autoridades competentes determinar las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.
El choque también provocó importantes daños materiales. Las primeras imágenes e informes del percance evidenciaron la fuerza del impacto; ambas unidades eran de color gris.
Willfredo García Godoy participó en la política nacional como candidato a diputado por el Partido Liberal durante el proceso electoral de 2025, en representación del departamento de Francisco Morazán.
Tras conocerse la noticia, el excandidato presidencial Salvador Nasralla difundió un acuerdo de duelo en memoria de García Godoy, en el que expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del fallecido.
En el documento, Nasralla destacó las cualidades personales del excandidato, a quien describió como un amigo entrañable y un ser humano excepcional.
También recordó su participación en el Movimiento Liberal Nasrallista y su compromiso con el proyecto político.
El acuerdo de duelo concluye con un mensaje de solidaridad hacia sus seres queridos y una oración por su descanso eterno.