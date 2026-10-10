Panamá declara emergencia nacional para canalizar hasta 100 millones de dólares tras terremoto

Panamá. El Gobierno de Panamá declaró este sábado el estado de emergencia nacional para canalizar hasta 100 millones de dólares para atender los daños a diversas infraestructuras causados por el terremoto de 7,7 que sacudió el país el viernes, que dejó al menos 27 heridos y sin registro de muertes. En una conferencia de prensa tras un consejo de ministros extraordinario, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, anunció la declaratoria de la emergencia y los recursos que habilita, al tiempo que el ministro de Finanzas, Felipe Chapman, aseveró que el país no se va a detener. "La economía panameña no se va a detener", agregó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien aseguró que Panamá "cuenta con los recursos necesarios para hacerle frente a los daños y a las necesidades más apremiantes" derivadas del potente evento sísmico.

Chapman dijo que si finalmente se requiere acudir a préstamos, estos serán blandos, y agradeció a multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y a EE.UU. por ofrecer recursos no reembolsables. Las autoridades dijeron que se mantienen las evaluaciones en todo el país, reforzadas en las provincias centrales de Herrera, Los Santos y Veragua, las más afectadas y cercanas al epicentro del terremoto, y cifraron en 426 las residencias revisadas en las que se detectaron daños desde menores hasta totales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con el censo realizado hasta ahora, en esas 426 viviendas habitan 2.130 personas. El Gobierno ofrece la ayuda que corresponda a las que lo necesitan y ya planea reparaciones o construcción de nuevas casas, según sus portavoces.