Hamás celebra Nobel de la Paz como "paso importante" a la rendición de cuentas por Gaza

Jerusalén, Israel. El movimiento islamista palestino Hamás celebró la concesión del Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navi Pillay, que consideró "un paso importante hacia la justicia internacional" y un "nuevo reconocimiento internacional" de los crímenes cometidos por Israel contra el pueblo palestino. En un comunicado difundido la noche del viernes, el grupo destacó la trayectoria de Pillay en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, "particularmente en los territorios palestinos", así como su labor en la defensa de activistas del Congreso Nacional Africano durante el apartheid y su presidencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Hamás subrayó las conclusiones de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU que presidió Pillay, que en un informe publicado en septiembre de 2025 determinó que Israel ha cometido genocidio en Gaza. Según el movimiento, esas conclusiones "ponen de relieve la gravedad" de lo que han sufrido los gazatíes y exigen una "acción internacional seria" para convertir los hechos documentados en procesos judiciales y en una "rendición de cuentas efectiva". El grupo instó a la comunidad internacional a "asumir sus responsabilidades legales y morales", procesar a los "criminales de guerra" ante tribunales internacionales y "poner fin a la política de impunidad". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse