Netanyahu amenaza con bombardear Gaza si Hamás le "desafía" antes de las elecciones

Jerusalén, Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, amenazó este martes con atacar la Franja de Gaza con "una fuerza abrumadora" si Hamás intentase algún tipo de acometida antes de las elecciones en Israel del próximo 27 de octubre. "Precisamente porque Hamás es tan débil, intentará desafiarnos con lo que le queda de fuerzas de cara a las elecciones, para intentar influir en ellas. Estamos preparados para ello; en primer lugar, frustraremos esos intentos y, en cualquier caso, responderemos con una fuerza abrumadora si cometen ese error", dijo Netanyahu al inicio de la sesión del Consejo de ministros.

El mandatario aseguró, sin dar más detalles, que de los 6.000 milicianos de Hamás que Israel estima participaron en el ataque de hace tres años- que causó 1.200 muertos entre uniformados y civiles-, unos 2.000 aún continúan vivos. "En los últimos tres años hemos eliminado a 4.000 de esos 6.000 monstruos. Ninguno de ellos goza de inmunidad. Llegaremos a todos ellos y el régimen de Hamás en Gaza será derrocado", añadió en su discurso, aludiendo una vez a la idea de 'victoria total' bajo la que Israel ha devastado la Franja y matado a más de 74.000 palestinos.