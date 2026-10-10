Será retransmitido: quién es el militar que será ejecutado por fusilamiento en EEUU

Estados Unidos se prepara para ejecutar mediante un pelotón de fusilamiento a Nidal Malik Hasan, exmayor del Ejército condenado a muerte por el asesinato de 13 personas y las heridas causadas a otras 32 durante un tiroteo en la base militar de Fort Hood, Texas, en 2009. De concretarse la medida, será la primera ejecución de un militar estadounidense por este método desde 1945.
El anuncio fue realizado por Sean Parnell, portavoz del Pentágono, quien informó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, propuso el procedimiento y que el presidente Donald Trump dio su aprobación. La fecha y el lugar deberán ser determinados por el secretario del Ejército. Según la información difundida, la ejecución está prevista para el 3 de diciembre y se llevaría a cabo en Fort Hood.
Hasan, quien trabajaba como psiquiatra militar y era originario de Virginia, perpetró el ataque el 5 de noviembre de 2009 en un edificio médico de la base, donde numerosos soldados aguardaban revisiones y vacunas antes de ser enviados a misiones. La matanza se convirtió en el tiroteo más mortífero registrado en una instalación militar estadounidense fuera de una situación de combate.
Durante el proceso judicial, Hasan reconoció haber realizado los disparos y ofreció disculpas por "cualquier error". Sin embargo, en el consejo de guerra celebrado en 2013 sostuvo que consideraba estar protegiendo a los musulmanes y a los talibanes en Afganistán. Actualmente, figura entre los cuatro reclusos condenados a muerte dentro del sistema judicial militar estadounidense.
Trump defendió la decisión de recurrir al fusilamiento y aseguró que Hasan "se merece" ese método porque "mató a mucha, mucha gente". El mandatario también lo calificó de "un maníaco" durante una actividad en la Casa Blanca, en la que abordó su política de seguridad y las medidas que, según afirmó, su Gobierno está impulsando contra la delincuencia.
Por su parte, Hegseth sostuvo que el procedimiento debe servir para dejar claro que los actos de esa naturaleza tienen "consecuencias graves". Según las declaraciones difundidas por medios locales, las autoridades también pretenden permitir que el público presencie la ejecución mediante una transmisión en directo, una posibilidad que ha provocado críticas.
El Pentágono ratificó que mantiene sus planes de retransmitir el fusilamiento, pese a los cuestionamientos. Un funcionario del organismo confirmó a la agencia EFE que la iniciativa continúa en pie, mientras que el Departamento de Guerra estadounidense evitó pronunciarse sobre las objeciones planteadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El organismo internacional ha advertido que las ejecuciones públicas pueden constituir una forma de trato o castigo cruel, inhumano o degradante, y que su difusión en directo podría llegar a representar una forma de tortura. La controversia se suma al carácter excepcional del caso, tanto por el método de ejecución anunciado como por la intención de permitir que la población observe el procedimiento.
El Departamento de Guerra estadounidense se negó a comentar sobre la afirmación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de que las "ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumana o degradante" y que su emisión en directo puede ser una forma de tortura.
Preguntado por EFE, el funcionario del Pentágono se limitó a confirmar el anuncio del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien informó la víspera que permitirá que el público vea la ejecución del excomandante del Ejército, prevista para el próximo 3 de diciembre en Fort Hood por un pelotón de soldados armados con fusiles. "El secretario tiene razón. Se transmitirá en vivo. Más adelante se darán a conocer los detalles", afirmó el funcionario en el breve mensaje. No queda claro aún si habrá espectadores en la base o si se dispondrá algún otro mecanismo de acceso.