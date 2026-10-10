Cae presunto cabecilla de la MS-13 señalado de coordinar venta de drogas y ordenar homicidios en Santa Bárbara

Santa Bárbara. Un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), señalado de coordinar puntos de distribución de drogas y emitir órdenes para cometer homicidios, fue detenido por agentes de la Policía Nacional en el departamento de Santa Bárbara.

El sospechoso fue identificado como Aldair Torres Romero, de 21 años, conocido con los alias de “Dexter” o “Macabro”. Su detención se llevó a cabo en la aldea Pinalio, municipio de Concepción del Norte, mediante labores de vigilancia y seguimiento realizadas por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con otras direcciones policiales.

De acuerdo con las investigaciones policiales, Torres Romero sería integrante activo de la MS-13, con el rango de homeboy, y presuntamente desempeñaba funciones relacionadas con la coordinación de plazas de distribución de drogas y la emisión de órdenes para ejecutar homicidios en Concepción del Norte y sectores aledaños.