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Cae presunto cabecilla de la MS-13 señalado de coordinar venta de drogas y ordenar homicidios en Santa Bárbara

Según las investigaciones policiales, sería el encargado de coordinar puntos de distribución de drogas y ordenar homicidios en la zona y sectores aledaños

Cae presunto cabecilla de la MS-13 señalado de coordinar venta de drogas y ordenar homicidios en Santa Bárbara

Un joven de 21 años, identificado como Aldair Torres Romero, alias “Dexter” o “Macabro”, fue detenido en Concepción del Norte, Santa Bárbara, por su presunta vinculación con la MS-13.

Santa Bárbara. Un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), señalado de coordinar puntos de distribución de drogas y emitir órdenes para cometer homicidios, fue detenido por agentes de la Policía Nacional en el departamento de Santa Bárbara.

El sospechoso fue identificado como Aldair Torres Romero, de 21 años, conocido con los alias de “Dexter” o “Macabro”. Su detención se llevó a cabo en la aldea Pinalio, municipio de Concepción del Norte, mediante labores de vigilancia y seguimiento realizadas por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con otras direcciones policiales.

De acuerdo con las investigaciones policiales, Torres Romero sería integrante activo de la MS-13, con el rango de homeboy, y presuntamente desempeñaba funciones relacionadas con la coordinación de plazas de distribución de drogas y la emisión de órdenes para ejecutar homicidios en Concepción del Norte y sectores aledaños.

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Las autoridades también informaron que el detenido registra un antecedente policial por el delito de robo, correspondiente al 1 de septiembre de 2017.

Tras su captura, el sospechoso fue puesto a disposición de las instancias competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente, mientras se desarrollan las actuaciones para determinar su presunta responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.

La DAET indicó que mantiene operativos de inteligencia e investigación dirigidos a ubicar y capturar a personas vinculadas con estructuras criminales, así como a combatir actividades relacionadas con el narcotráfico, las extorsiones y los homicidios, en el marco del Plan Escudo de Honduras.

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Redacción La Prensa
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