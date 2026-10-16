Presidenta de Costa Rica visita el Cecot, símbolo de la lucha antipandillas en El Salvador

San Salvador, El Salvador. La presidenta de Costa Rica , Laura Fernández, visitó este viernes el megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), símbolo de la lucha antipandillas en El Salvador, como parte de una vista oficial de tres días al país en la que conocerá el modelo penitenciario del Gobierno de Nayib Bukele. Fernández llegó a Cecot cerca del mediodía y fue recibido por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro , y el ministro de la Defensa, René Merino . Tras una reunión de varios minutos, Fernández recorrió la armería de está prisión, además del pabellón 3, donde observó parte de la rutina de los presidiarios, quienes pasaban revisión médica, realizaban actividad física o se encontraban en las celdas.

Se esperaba que Fernández concediera unas palabras a la prensa, pero finalmente no lo hizo. Esta visita se produce dos días después de que la Administración de Fernández inaugurara en suelo costarricense el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), un penal de máxima seguridad inspirado en el Cecot. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Este mismo viernes, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, recibirá en la Casa Presidencial a su homóloga para “abordar temas estratégicos de seguridad regional, cooperación técnica e intercambio de información entre ambas naciones”, según informó el Gobierno.