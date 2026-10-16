Canciller mexicano viaja a Guatemala para tratar la integración económica y la seguridad

México. El canciller mexicano, Roberto Velasco, llegó este viernes a Guatemala para reunirse con su homólogo, Carlos Ramiro Martínez; con el objetivo de fortalecer los vínculos bilaterales en materia de economía y seguridad, en lo que supone su primer viaje al vecino del sur desde que asumió el cargo en abril de este año.

“Por iniciar agenda de trabajo en Guatemala, me reuniré con mi homólogo para revisar la hoja de ruta con la que fortalecemos los vínculos bilaterales y trabajamos por el bienestar de nuestros pueblos en ambos lados de la frontera común”, indició Velasco en sus redes sociales.

Velasco fue recibido en Guatemala por la viceministra guatemalteca de Relaciones Exteriores, Mónica Bolaños Pérez.