La Casa Blanca vuelve a vetar a la CNN de viajar con Trump en el Air Force One

Washington, Estados Unidos. La Casa Blanca volvió a impedir este martes que un equipo de la cadena CNN viajara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a bordo del avión presidencial Air Force One, en medio de la ofensiva del republicano contra algunos medios críticos.

La CNN tenía asignada la cobertura del viaje de campaña del mandatario a Carolina del Norte conforme al sistema de turnos de las principales cadenas del país para integrar el grupo reducido de periodistas que acompaña al presidente, conocido como 'pool', pero la Casa Blanca le impidió participar.

En un comunicado, la cadena denunció que esta exclusión rompe con una "tradición de décadas" y advirtió que emprenderá acciones legales si la Casa Blanca "continúa impidiendo" que sus equipos informativos cubran las actividades del presidente.