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La Casa Blanca vuelve a vetar a la CNN de viajar con Trump en el Air Force One

La CNN tenía asignada la cobertura del viaje de campaña del mandatario a Carolina del Norte conforme al sistema de turnos de las principales cadenas del país

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 10:19 -
  • Agencia EFE
La Casa Blanca vuelve a vetar a la CNN de viajar con Trump en el Air Force One

Trump intentó en septiembre impedir el acceso al complejo de la Casa Blanca a los periodistas de CNN, MS NOW y Politico.

 Foto: cortesía

Washington, Estados Unidos. La Casa Blanca volvió a impedir este martes que un equipo de la cadena CNN viajara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a bordo del avión presidencial Air Force One, en medio de la ofensiva del republicano contra algunos medios críticos.

La CNN tenía asignada la cobertura del viaje de campaña del mandatario a Carolina del Norte conforme al sistema de turnos de las principales cadenas del país para integrar el grupo reducido de periodistas que acompaña al presidente, conocido como 'pool', pero la Casa Blanca le impidió participar.

En un comunicado, la cadena denunció que esta exclusión rompe con una "tradición de décadas" y advirtió que emprenderá acciones legales si la Casa Blanca "continúa impidiendo" que sus equipos informativos cubran las actividades del presidente.

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"Estos intentos de tomar represalias y discriminar a CNN en función del contenido de su cobertura informativa son erróneos, contraproducentes e ilegales", escribió Ted Boutrous , asesor jurídico externo de CNN , en una carta dirigida al Departamento de Justicia.

Trump intentó en septiembre impedir el acceso al complejo de la Casa Blanca a los periodistas de CNN, MS NOW y Politico , descontento con la cobertura de su Administración y tras acusarlos de difundir "noticias falsas".

Los tres medios presentaron una demanda en la que alegaron que el Gobierno vulneraba la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa.

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Un juez federal ordenó restituirles el acceso al complejo, una medida que se hizo efectiva, aunque la Casa Blanca sigue excluyendo a CNN de los viajes del mandatario.

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Agencia EFE
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