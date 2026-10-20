Siete de cada diez desconfían de que Trump acepte una derrota republicana en legislativas

Washington, Estados Unidos. Siete de cada diez estadounidenses desconfían de que el presidente de su país, Donald Trump , reconozca los resultados de las elecciones legislativas medios de mandato, previstas para el 3 de noviembre, si estas terminan en una derrota para el Partido Republicano , según datos de una encuesta de Ipsos para los ABC y Washington Post. Según este estudio, solo el 28% de los ciudadanos confía en que Trump acepte un resultado desfavorable, siendo un 10% quienes están "muy" seguros y un 18% los que lo creen "de alguna forma". En el caso de los demócratas demócratas , la desconfianza se eleva al 94%, una cifra que contrasta con el 63% de republicanos que sí esperan que su líder acepte los resultados si pierde, un 74% en el caso de los 'MAGA', la corriente del partido más afín a Trump y que representa a seis de cada diez según la encuesta.

El propio mandatario volvió a criticar la confiabilidad del sistema electoral cuando, a inicios de este mes, afirmó que existía "mucho fraude " y manifestó su preferencia porque los ciudadanos "votaran en persona". La encuesta de Ipsos también refleja que alrededor de seis de cada diez estadounidenses están "seguros" de que las elecciones de noviembre se llevarán a cabo de manera "justa y precisa", una proporción que supera los dos tercios entre los registrados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El dato evidencia que hasta tres de cada diez votantes no están seguros de que el proceso electoral se vaya a llevar a cabo con la misma limpieza que comentan los anteriores.