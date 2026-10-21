Brasil elige entre ser una voz de referencia del Sur Global o la órbita de Trump

São Paulo. Brasil decide este domingo entre mantenerse como una voz de referencia en el Sur Global o entrar en la órbita de la influencia del Estados Unidos de Donald Trump y su proyecto hegemónico sobre América Latina. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el opositor Flávio Bolsonaro encaran estas dos visiones opuestas de la política internacional, que nunca ha ocupado un lugar tan preponderante en el debate político brasileño como en estas elecciones. Lula, un ardoroso defensor del multilateralismo, se ha enfundado en las elecciones la camiseta de la defensa de la soberanía y se ha puesto en guardia frente a la "injerencia extranjera" en el proceso electoral que, según él, emana de Estados Unidos con la colaboración de la familia Bolsonaro.

El propio Trump ha advertido de que vigila "muy de cerca" las elecciones de Brasil y ha celebrado que toda América Latina está "girando a la derecha". Siguiendo los pasos de Jair Bolsonaro Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Flávio Bolsonaro quiere emular el camino de la política exterior de su padre, Jair Bolsonaro, alineada con los intereses de Washington, y ha prometido sumar a Brasil al Escudo de las Américas, la iniciativa de cooperación regional contra el crimen organizado patrocinada por Trump, que Lula interpreta como una "subordinación" a Estados Unidos. Como muestra de su cercanía con Washington, el candidato opositor brasileño escribió el pasado julio una carta al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en la que prometió poner su "equipo de transición inmediatamente a su disposición" para negociar un acuerdo comercial. El candidato opositor ha recibido múltiples apoyos de la derecha internacional, incluyendo el argentino Javier Milei, quien le arropó en el lanzamiento de su campaña en São Paulo, el colombiano Abelardo de la Espriella y el israelí Benjamín Netanyahu.

En el programa electoral de Bolsonaro, figura la promesa de reconstruir las relaciones exteriores con Israel, Argentina y Estados Unidos, que están en su momento más bajo en décadas. En el caso de Argentina, el pasado agosto Lula decidió rebajar las relaciones a nivel de encargado de negocios después de una serie de insultos proferidos por Milei contra su persona, durante el lanzamiento de la campaña de Flávio. Con Estados Unidos la crisis diplomática ha sido de un calado similar. Washington retiró el visado a la embajadora brasileña en respuesta por la tardanza de Lula para evaluar si da visto bueno al embajador nombrado este año por Trump, decisión que quedó pendiente para después de las elecciones. El clima entre ambos países se ha avinagrado por decisiones que Lula interpreta como maniobras de Trump para favorecer a Bolsonaro, entre ellas, los fuertes aranceles impuestos a las importaciones brasileñas. A esto se sumó la inclusión de dos bandas de narcotraficantes brasileñas en la lista de organizaciones terroristas de EE. UU., una decisión de la que Bolsonaro ha tratado de sacar rédito electoral. La campaña de Lula también ha denunciado como una posible injerencia extranjera las trabas que, según alegan, le ha puesto el gigante tecnológico Meta para publicar propaganda electoral en Facebook e Instagram. Lula, defensor de la colaboración entre los emergentes Los roces de Brasil con el Gobierno de Estados Unidos han sido constantes desde la llegada de Trump a la Casa Blanca por su intervencionismo en América Latina.