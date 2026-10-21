Javier viajó de vacaciones a Colombia y fue hallado muerto en un hotel de Medellín

Un ciudadano puertorriqueño de 53 años, identificado como Gustavo Javier Rodríguez Meléndez, fue encontrado sin vida la mañana del lunes 19 de octubre de 2026 en un alojamiento del barrio Laureles, en Medellín, Colombia.
El hallazgo se produjo alrededor de las 9:00 de la mañana, luego de que un conductor que acostumbraba trasladarlo durante sus visitas a la ciudad se preocupara porque no respondía sus llamadas ni mensajes.
Ante la falta de comunicación, el conductor solicitó al personal del establecimiento que revisara la habitación donde se hospedaba Rodríguez Meléndez.
Al ingresar, encontraron al hombre sin vida. Según los primeros reportes, la habitación estaba desordenada y algunas de sus pertenencias no se encontraban en el lugar.
Estas circunstancias llevaron a las autoridades a investigar las condiciones en las que ocurrió la muerte y la posibilidad de que el caso esté relacionado con un robo.
De acuerdo con la información proporcionada por sus allegados, Rodríguez Meléndez había salido la noche del sábado para encontrarse con un amigo en el sector conocido como La 70.
Posteriormente, regresó al alojamiento durante la mañana del domingo, según la versión de sus conocidos.
Los investigadores también analizan la posibilidad de que el hombre haya recibido alguna sustancia antes de morir.
Sin embargo, esta hipótesis no había sido confirmada por las autoridades de Medicina Legal de Colombia.
Rodríguez Meléndez, quien tenía nacionalidad puertorriqueña y estadounidense, visitaba Medellín con frecuencia y trabajaba como consultor de tecnología.
Como parte de las investigaciones, las autoridades revisan las cámaras de seguridad y recopilan información para reconstruir sus últimos movimientos.
El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias de la muerte, establecer si hubo participación de otras personas y esclarecer la desaparición de sus pertenencias.