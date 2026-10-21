Juez mexicano dicta prisión preventiva a exfiscal por traición en caso de agentes de EE UU

Ciudad de México. Un juez mexicano dictó prisión preventiva al exfiscal del norteño estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, acusado de traición a la patria por la participación no autorizada de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en el que murieron cuatro personas, según informaron medios locales.

El exfuncionario permanecerá recluido en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, en el central Estado de México, mientras se determina si será vinculado a un proceso por los cargos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR).

El caso se remonta a un operativo realizado en abril en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en el que participaron agentes estadounidenses sin la autorización exigida por la legislación mexicana.

Durante aquella operación, dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos murieron en un accidente de carretera cuando regresaban de inspeccionar un presunto laboratorio de fabricación de metanfetaminas.

La decisión se produjo tras una audiencia celebrada el martes, que fue suspendida inicialmente para permitir a la defensa revisar el expediente y posteriormente reanudada.

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La siguiente audiencia federal está prevista para el sábado 24 de octubre, cuando un juez deberá resolver si existen elementos suficientes para iniciar formalmente un proceso penal por traición a la patria.

Tras conocerse la medida, Héctor Villasana, abogado del exfiscal, cuestionó la acusación de la FGR y aseguró que ninguno de los más de 150 datos de prueba presentados durante la audiencia relaciona directamente a su cliente con los hechos.