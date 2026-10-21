Trump exige a nuevos centros de datos que generen su propia energía para frenar precios

Washington, Estados Unidos. El presidente de EE.UU., Donald Trump, exigió este miércoles a los nuevos centros de datos de inteligencia artificial (IA) que generen su propia energía y entreguen el excedente para propiciar bajas en los precios de la electricidad, un tema clave de cara a las elecciones legislativas de noviembre. El consumo masivo de agua y electricidad de estas instalaciones, vitales para el desarrollo de la IA que respalda a Trump, preocupan a los votantes y amenazan con influir en los resultados de los próximos comicios de medio mandato, donde los republicanos se juegan el control de las dos cámaras del Congreso. "He seguido muy de cerca los centros de datos y he llegado a una conclusión muy firme. Por orden mía, los nuevos centros de datos de gran tamaño, en algunos casos gigantescos, deben generar su propia electricidad y entregar o vender cualquier excedente a la comunidad local oa la red eléctrica", escribió en su red Truth Social.

Según Trump , esto podría llevar a "una disminución considerable" de los precios de la energía y advirtió que "si las empresas quieren que sus centros de datos sean populares" deben pagar un "dividendo" a las comunidades. "He seguido de cerca el proceso, y centros de datos que eran muy impopulares en una zona determinada se han vuelto extremadamente populares cuando se alcanza un acuerdo económico. ¡¡¡Lleguen a acuerdos y constrúyanlos!!!", insistió. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Un sondeo de AP-NORC refleja que cerca del 60% de los estadounidenses respalda limitar la construcción de estos centros, mientras que una cadena que una encuesta reciente de la CBS News refleja que el 52% cree que los modelos de IA acabarán causando daños a las personas y un 68% teme su uso por parte de actores hostiles.